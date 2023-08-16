جامعة المنوفية تنظم المؤتمر السنوي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ديسمبر

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامة المنوفية المؤتمر السنوي تحت عنوان"المستقبل الاخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة" تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر وذلك في الفترة من ٥-٦من ديسمبر القادم لعام ٢٠٢٣ بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية.



أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف الي التعرف على مفهوم التنمية المستدامة وخارطة استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وتحديد متطلبات الجامعة والمراكز البحثية للتحول نحو جامعة خضراء هذا بالإضافة إلى تحديد الفرص والتحديات في الجامعات العربية وتوطيد العلاقات والشراكات الجامعية مع المؤسسات العالمية والمحلية للتعاون من أجل التحول للجامعات الخضراء.

وأشار الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور من أهمها النظم التعليمية والاستدامة البيئية الخضراء والتنمية المستدامة الرؤية والمداخل،ادارة الأزمات والكوارث البيئية، البحث العلمي والصناعة والمستقبل الأخضر، التحول نحو الإقتصاد الأخضر، إدارة الموارد البشرية الخضراء، فرص وتحديات الاستثمار.

واضاف الدكتور الدكتور يوسف الحسانين مقرر المؤتمر وعميد كلية الإقتصاد المنزلي سابقاً أن استلام الملخصات ورسال إفادات القبول سيستمر حتي ٥من سبتمبر القادم واستلام الأبحاث وأوراق العمل في موعد أقصاه ٥من نوفمبر القادم.

ويشارك في تنظيم المؤتمر الدكتور محسن عزام وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع ومنسق المؤتمر،والدكتورة علا الزيات أستاذ علم الإجتماع ومنسق المؤتمر