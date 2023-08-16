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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزيادة أسرّة الرعاية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال تعلية مبنى مستشفى الطوارئ

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

زار اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المستشفيات الجامعية  لمتابعة أعمال تعلية مبني مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة. 

ورافق رئيس الجامعة كل من الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبري الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتورة آثار لاشين مدير مستشفي الطوارئ، و مهندسي الشركة المنفذة للمشروع و الإدارة  الهندسية بالجامعة و المستشفيات الجامعية .

وأكد  “القاصد”، على أن مشروع تعلية مستشفي الطوارئ يضم  تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة 56 سريرا لتوفير أسرة الرعاية المركزة للحالات الحرجة، إضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة 11 غرفة عمليات ستساعد علي القضاء علي حالات قوائم الانتظار وزيادة تفعيل مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار، بالإضافة إلي تخصيص الدور الاخير كقسم داخلي بسعة 60 سرير لخدمة مرضى الطوارئ.

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وأضاف أن زيارته للمستشفيات الجامعية  تاتي في إطار الجولات الميدانية المستمرة لكليات و معاهد الجامعة، والمتابعة  المستمرة لما تم إنجازه و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجامعية والارتقاء بالخدمة التعليمية والصحية التي تقدمها الجامعة لأهالي المحافظة.

أحمد القاصد الحالات الحرجة الدكتور أحمد القاصد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية المنوفية رئيس جامعة المنوفية

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