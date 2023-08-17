فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

حالة كبيرة من الجدل أثارها خلاف الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تبادلهما العديد من الاتهامات خلال الأيام القليلة الماضية.

ومنذ ساعات قليلة، انتشر مقطع فيديو يوثق إتمام الصلح بين الشيف التركي بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير على يد رجل الأعمال اليمني، حامد المقطري.

أظهر مقطع الفيديو جزء من تصالح الشيف بوراك مع والده إذ ظهر رجل الأعمال اليمني حامد المقطري في البداية مخاطبا متابعيه: “حبيبي بوراك ووالده الغالي.. اسأل الله العظيم لكما التوفيق والنجاح يا رب”.

الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير

وتابع رجل الأعمال اليمني، حامد المقطري: "اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه.. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكما التوفيق والنجاح إن شاء الله.

وبسبب مبادرة الرجل اليمني، ظهرت الفرحة على وجه كل من الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير، الذي حرص على شكر صديقه رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، لافتا: “حامد من الناس الطيبين وصديق من 18 سنة”.

من جانبه، وجه الشيف التركي بوراك التحية لمحبيه ومتابعي صديق والده رجل الأعمال اليمني وعدا بإن كل الأمور ستكون على ما يرام، معلقا: “كله كويس إن شاء الله”.