عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

الشيف بوراك ووالده
الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير حامد اليمني

حالة كبيرة من الجدل أثارها خلاف الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تبادلهما العديد من الاتهامات خلال الأيام القليلة الماضية. 

ومنذ ساعات قليلة، انتشر مقطع فيديو يوثق إتمام الصلح بين الشيف التركي بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير على يد رجل الأعمال اليمني، حامد المقطري. 

أظهر مقطع الفيديو جزء من تصالح الشيف بوراك مع والده إذ ظهر رجل الأعمال اليمني حامد المقطري في البداية مخاطبا متابعيه: “حبيبي بوراك ووالده الغالي.. اسأل الله العظيم لكما التوفيق والنجاح يا رب”.

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

تعرف على حقيقة ثروة الشيف بوراك قبل وبعد إفلاسه وكم كان راتبه

الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير

وتابع رجل الأعمال اليمني، حامد المقطري: "اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه.. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكما التوفيق والنجاح إن شاء الله.

وبسبب مبادرة الرجل اليمني، ظهرت الفرحة على وجه كل من الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير، الذي حرص على شكر صديقه رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، لافتا: “حامد من الناس الطيبين وصديق من 18 سنة”. 

 

@hbm6666 #خلاف_بوراك_ووالده #بوراك ♬ الصوت الأصلي - snap: hbm6667

 

من جانبه، وجه  الشيف التركي بوراك التحية لمحبيه ومتابعي صديق والده رجل الأعمال اليمني وعدا بإن كل الأمور ستكون على ما يرام، معلقا: “كله كويس إن شاء الله”.

 

بوراك الشيف التركي الشيف بوراك إتمام الصلح حامد المقطري رجل الأعمال اليمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

بالأسماء.. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

ترشيحاتنا

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

استمرار الفريق أسامة ربيع عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس

أقصى درجات الحيطة.. تحذيرات عاجلة ورفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

اعتبارا من الأحد المقبل .. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

3 هدايا من العاصمة الإدارية.. ترحيل الأقساط وخصم 50% من غرامات التأخير| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ