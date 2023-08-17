خطأ في الصياغة.. تضامن المنوفية تعتذر عن منشور تعاطي السيدات المخدرات بقرية الكوادي

أثار منشور نشرته مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الغضب بين أهالي قرية الكوادي مركز أشمون.

وجاء في المنشور أن سيدات إحدى القري بأشمون “قرية الكوادي”، يتعاطين المخدرات، وأنه تمت مناقشة هذه المشكلة مع مدير مركز البحوث الجنائية والاجتماعية لعمل ندوات لمناهضة المشكلة.

سادت حالة من الجدل بين أبناء القرية التي تم ذكرها في المنشور في مركز أشمون، وخرج العشرات من الأهالي غاضبين للمطالبة بالاعتذار للسيدات في القرية.

فيما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بنشر منشور آخر تؤكد أن ما ذكر في المنشور كان خطأ في الصياغة.

وقالت: "نود أن نوضح أن ما تم تداوله جاء خلال اجتماع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير مركز البحوث الجنائية والاجتماعية لمناقشة مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات وحماية أسرنا ودراسة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وأن الخطأ الوارد بالمنشور خطأ في الصياغة".

وتقدم محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بالاعتذار لسيدات قرية الكوادي المحترمات، مؤكدا أن الخطأ غير مقصود وأنه يكن لهن كل احترام وتقدير، مشددا على أن المرأة لعبت دورا محوريا في نهضة المجتمعات على مر العصور.