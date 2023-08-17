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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقعها.. فوائد تربية الحيوانات للسيدات

تربية الحيوانات
تربية الحيوانات

تعد تربية الحيوانات الأليفة في المنزل أمرًا شائعًا لدى العديد من النساء حول العالم، ومع انتشار هذه الظاهرة، قد يثار سؤال حول ما إذا كانت تربية الحيوانات بالمنزل تصيب النساء بالأمراض المختلفة. 

وفي هذا التقرير نستعرض فوائد تربية الحيوانات للسيدات، حسب موقع CDC"".

• تربية الحيوانات الأليفة في المنزل:

تربية الحيوانات الأليفة في المنزل هي عملية إقامة ورعاية حيوانات في بيئة سكنية، يمكن أن تكون هذه الحيوانات قططًا، كلابًا، طيورًا، أو أي نوع آخر من الحيوانات التي يمكن استضافتها داخل المنزل.

أهمية تربية الحيوانات الأليفة في حياة النساء

تعد تربية الحيوانات الأليفة في المنزل فرصة رائعة للنساء للاستمتاع بمشاعر الحب والرعاية والرفقة. 

وقد أظهرت الدراسات أن تربية الحيوانات الأليفة يمكن أن تساهم في تحسين صحة النساء العقلية والجسدية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تشكل الحيوانات الأليفة رفيقًا مطيعًا وموثوقًا عندما يحتاج الشخص المربي إلى دعم أو تواجد. ومع ذلك ، يجب على النساء أخذ بعض التدابير للحفاظ على نظافة المكان وصحتهم الخاصة وصحة حيواناتهم في حال قرروا تربية الحيوانات في المنزل.

• أمراض محتملة نتيجة تربية الحيوانات في المنزل:

1- حساسية الجلد والحساسية التنفسية
يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه شعر الحيوانات وقشور جلدها، مما يؤدي إلى أعراض مثل الحكة والطفح الجلدي والسعال وصعوبة التنفس. 

2- الإصابة بالطفيليات والديدان
تعتبر الحيوانات الأليفة مصدرًا للطفيليات والديدان، مثل القراد والبراغيث والديدان الشريطية. قد تنتقل هذه الحشرات والطفيليات إلى الأشخاص وتسبب لهم العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الحكة والتهابات الجلد والأمراض المعوية.

3- الأمراض المنقولة من الحيوانات الأليفة
يمكن للحيوانات أن تصاب ببعض الأمراض التي يمكن نقلها إلى الإنسان. على سبيل المثال، يمكن أن تصاب القطط بعدوى "توكسوبلازما" التي يمكن نقلها إلى البشر عن طريق التعامل مع رمال القطط الملوثة. قد تسبب هذه الأمراض أعراضًا مختلفة مثل احتقان الأنف وتورم العقد اللمفاوية.

• كيفية تجنب الإصابة بالأمراض المرتبطة بتربية الحيوانات في المنزل:

1- النظافة والنظافة الشخصية
يجب عليك غسل يديك جيدًا بعد التعامل مع الحيوانات وتغيير أو صيانة القفص أو الحوض أو أي منتجات تستخدمها. كما يجب تنظيف المساحات التي يستخدمها الحيوانات بانتظام للحفاظ على نظافة المنزل.
2-  تطعيمات الحيوانات الأليفة والعناية الصحية المنتظمة
تأكد من أن لديك برنامج منتظم لتطعيمات الحيوانات الأليفة ورعاية صحية منتظمة. ذلك يساعد في منع انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان. قم بزيارة الطبيب البيطري بشكل دوري واستشره في حالة ظهور أي علامات مرضية على الحيوانات.

• دراسات وأبحاث حول تربية الحيوانات في المنزل وتأثيرها على صحة النساء:
- تأثير الحيوانات الأليفة على الصحة النفسية والجسدية للنساء
تثار بعض التساؤلات حول تأثير تربية الحيوانات في المنزل على صحة النساء. هل تزيد نسبة الإصابة بالأمراض؟ هل تسبب الحساسية والحكة؟ هذه المخاوف تستند على معرفة غير كافية حول الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع.
وفقًا للأبحاث السابقة، فإن تربية الحيوانات الأليفة في المنزل لها تأثير إيجابي على صحة النساء. فمن خلال التفاعل مع الحيوانات، يمكن أن يزيد من إفراز هرمون التوكسيسيتين، وهو هرمون يعزز الشعور بالسعادة ويقلل من التوتر والقلق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأنشطة المرتبطة برعاية الحيوانات مثل التجول واللعب إلى زيادة النشاط البدني وتحسين اللياقة البدنية.
وعلى الرغم من أن التربية المسؤولة للحيوانات تتطلب العناية بالنظافة واتباع إجراءات صحية، إلا أن الفوائد الصحية التي يمكن أن تأتي معها قد تكون تفوق المخاطر المحتملة.
ولذا، يشجع النساء على التفكير في فوائد تربية الحيوانات في المنزل لصحتهم العامة والمزايا الروحية والجسدية التي قد تستفيدها من هذه العلاقات.

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