تعرف على أهمية وجبة الإفطار ومكوناتها لضمان الحفاظ على نشاط الجسم| فيديو

‏قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا التغذية، إن وجبة الإفطار وجبة غاية في الأهمية، وهي أهم وجبة على مدار اليوم كله لأننا نتناولها بعد حوالي 10 ساعات صياما بسبب النوم، والجسم يكاد أن ينهي مخزونه من الجلوكوز طوال فترة النوم.

وأضافت “عز الدين”، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة “dmc”: “يجب أن يكون في وجبة الإفطار العيش البلدي والبليلة، ويجب أيضا أن يكون هناك مصدر للبروتين مثل اللبن والجبن والفول والعدس والبيض”.

وذكرت أن البيضة الواحدة فيها حوالي 6 جرامات بروتين.