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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة الأفطار الشهي .. طريقة عمل كرواسون بالشكولاتة

وجبه الافطار.. طريقة
وجبه الافطار.. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة اللذيذة

الكرواسون بالشوكولاتة من المعجنات المحببة للكبار والصغار، نظرًا لمذاقه اللذيذ الشهي والهش، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون وجبة للإفطار الصباحي لأفراد الأسرة، لذا نقدم اسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة.

مكونات الكرواسون بالشوكولاتة:

3 أكواب دقيق
ربع كوب زيت
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة خميرة
رشة ملح
ماء للعجن

 

طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة:

في طبق عميق، نضع 3 أكواب دقيق وزبدة يجب أن تكون طرية، والسكر والخميرة والملح، ونقوم بالعجن باليد أو بالمضرب الكهربائي.

نضيف نصف كوب من اللبن إلى الوعاء، ويمكن استكمال العجن بالماء حسب الحاجة، حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونتركها حتى تخمر جيداً ، نقوم بتقسيم العجينة، إلى 4 قطع على شكل كرات صغيرة، ونقوم بفردها على رخامة المطبخ باستخدام النشابة، حتى تكون على شكل دوائر نضع على كرات العجينة السابق تحضيرها، زبدة،

ونقوم بدهنها بشكل جيد، ونضع طبقة أخرى من العجينة على الزبدة، ونكرر هذه العملية للحصول على 4 طبقات، ونقوم بالضغط عليها وفردها باستخدام النشابة الخشبية، حتى تكون ذات قوم الرفيع.

نحضر سكينة، ونقوم بتقطيعها من 8 أرباع صغيرة، وبعدها نضع عليها الحشو الخاص بك، إما شوكولاتة أو مربى حسب الرغبة، وبعدها نقوم بطي العجينة من الناحية الكبرى حتى الصغرى، ونحصل على شكل المولتو الجاهز، ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين المتواجد

نقوم بدهن صينية الفرن بالسمنة، ونضع فيها قطع الكرواسون، وندخلها الفرن، يمكن تحضيره على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

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