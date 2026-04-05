3 تغييرات مرتقبة لـ معتمد جمال في الزمالك أمام المصري

استقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك على إجراء عدة تغييرات في تشكيلته قبل مواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لمهمة جديدة أمام فريق المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، في افتتاح الجولة الأولى من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدفع معتمد جمال بـ المهدي سليمان في حراسة المرمى بدلا من محمد صبحي الذي تم استبعاده بعد طرده في مباراة أوتوهو بالكونفيدرالية.

ويلعب الثنائي أحمد شريف واحمد ربيع لتعويض غياب محمد شحاته الذي تعرض للطرد في مباراة الاتحاد السكندري وشيكو بانزا الذي يحتفل بمولودته

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري على أمل تحقيق اللقب نهاية الموسم.

وتشهد طموحات كبيرة من جانب فريق المصري البورسعيدي الذي يسعى نحو الدخول للمربع الذهبي وضمان مركز مؤهل للبطولات القارية.

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتذاع عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمنافسات الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد ربيع – عبدالله السعيد – أحمد فتوح

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا