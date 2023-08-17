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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموافقة على صرف الدفعة 177 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 177من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يوليو 2023 وذلك بإجمالى 965الف جنيه  موزعة على 11 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة .


وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 33 شاب وفتاه ( 12 من الذكور -21 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 117.7مليون جنيه استفاد منها 13102شاب وفتاة ( 6231ذكور - 6871 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته  وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.


وأكد المحافظ على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

 كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 


وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

المشروعات الخاصة تخلق فرص عمل جديدة محافظ الدقهلية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قروض بدون فوائد بمراكز ومدن المحافظة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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