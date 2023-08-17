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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يتفقد الممشى السياحي الجديد بشمال الأحياء

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 قام اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بجولة ميدانية مسائية لتفقد الممشى السياحي الجديد في منطقة شمال الأحياء.

 

جرى تنفيذ الجولة برفقة اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، ونشأت جودة، سكرتير المدينة، و خير عبد الخالق، سكرتير حي شمال، بالإضافة إلى مديري الإدارة الهندسية في المدينة وحي شمال، ومدير التخطيط العمراني بالمدينة.

 

تجسيداً للالتزام بتطوير المدينة وتحسين بنيتها التحتية، تابع رئيس مدينة الغردقة آخر تطورات مشروع الإنشاءات في المرحلة الثالثة من الممشى السياحي الجديد بشمال الأحياء. تم استعراض الأعمال المنجزة ومراحل التقدم في التنفيذ، بما يضمن تقديم مناطق جذب سياحي عالية الجودة تلبي تطلعات الزوار وتعزز من تجربة السياحة بالمدينة.

 

أكد رئيس مدينة الغردقة على ضرورة الالتزام بأعلى المعايير في تنفيذ المشروعات وتحقيق الجودة والاستدامة، مشيراً إلى أهمية الممشى السياحي الجديد كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز السياحة والاقتصاد المحلي.

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