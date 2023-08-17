اليوم.. مصر تواجه مالي في الجولة الثانية بمجموعات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

يُواجه منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة نظيره منتخب مالي في ثاني مواجهات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون خلال الفترة 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

ويلعب منتخب مصر أمام مالي في الساعة الواحدة من مساء اليوم الخميس في صالة ياوندي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.

وكانت سيدات مصر نجحوا في الفوز بأولي مواجهات دور المجموعات على نظيره الجزائر، بنتيجة أشواط 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25-18، 25-13، 25-22.

ووقعت سيدات مصر في المجموعة الأولي بجوار منتخبات الجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالي

وتضم قائمة سيدات الفراعنة في البطولة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.