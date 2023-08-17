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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال يقود محاولات إقناع عبدالرحمن مجدي بالبقاء مع الإسماعيلي

عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي

يجري إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، محاولات مع عبدالرحمن مجدي الجناح الهجومي لإقناعه بالبقاء داخل صفوف الدراويش خلال الموسم الكروي المقبل .

وشهدت الأيام الماضية ، تواصل إيهاب جلال مع عبدالرحمن مجدي لإقناعه بالبقاء داخل الإسماعيلي والتراجع عن فكرة الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ويرى إيهاب جلال أن عبدالرحمن مجدي واحدا من أهم اللاعبين داخل صفوف الإسماعيلي والقادر على صناعة الفارق خلال الموسم الكروي الجديد .

وأرسل مسئولو النادي الإسماعيلي قائمة الفريق المبدئية إلى اتحاد الكرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد .

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من : محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعصام صبحي ومحمود الشبراوي وحمدي النقاز  وعبد الرحمن مجدي وأحمد محسن وصالح جمعة ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي وكريم عرفات وفراس شواط وباسم مرسي وياو أنور ومحمد بيومي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبد الله السعيد ومروان حمدي وعبدالله محمد ومحمد بحيري.

 

الاسماعيلي الدراويش إيهاب جلال

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