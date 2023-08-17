البنك الأهلي يفتتح مشواره بالبطولة العربية لليد بمواجهة قوية مع الكويت الكويتي

يستهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي البنك الأهلي مشواره بالبطولة العربية اليوم الخميس بمواجهة قوية أمام فريق الكويت الكويتي، في الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق مواجهة البنك الأهلي والكويت الكويتي في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة .

ويحل البنك الأهلي ممثل مصر الثاني في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جوار مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

وتبحث فرق البطولة العربية عن حصد اللقب، وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية السوبر جلوب الذي تستضيفه السعودية في نوفمبر المقبل.