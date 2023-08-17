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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محافظة الفيوم مرحلة أولى

أهمها تمويل «إيجي تراك»|أشرف صبحي يبحث مع البنك الزراعي دعم المشروعات الشبابية

أشرف صبحي يبحث مع
أشرف صبحي يبحث مع البنك الزراعي دعم المشروعات الشبابية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وذلك لبحث سُبل  التعاون بين الطرفين. 
وأشار “صبحي” إلى وجود العديد من المشروعات التى تنفذها الوزارة للشباب والفتيات المصريين بمختلف مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ومنها مشروعات  "ايجي تراك- أندية الفتاة والمرأة- تطوير بعض مراكز الشباب".

وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن مبادرة عربات مصر (ايجي ترك) وحدات الطعام المتنقلة والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة  وزارة التنمية المحلية والتى تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والقضاء على البطالة .
وتناول اللقاء مع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بحث آليات  المساهمة  فى تمويل مشروع عربات الطعام المتنقلة (ايجي ترك)  فى محافظة الفيوم كمرحلة اولى من خلال تقديم قروض للشباب بتسهيلات وفوائد ميسرة بالإضافة الى تسهيل عملية تخصيص الاماكن والتراخيص داخل المحافظة من خلال وزارة التنمية المحلية ومحافظة الفيوم .
وكانت  وزارة الشباب والرياضة من خلال  الإدارة المركزية لتمكين الشباب قد اعلنت بوقت سابق  بدء التسجيل في مبادرة "إيجى ترك " لوحدات الطعام المتنقلة داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.
كما أشار  صبحي الى إمكانية التعاون مع البنك الزراعي فى إقامة نادٍ للمشروعات المتناهية الصغر لأندية الفتاة والمرأة من خلال تقديم الدعم المالى من قبل البنك الزراعي للمشروعات المتناهية الصغر على أن يتم عمل مقر دائم لهم داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية. 
وركز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية  توفير فرص عمل للشباب والحد من  البطالة لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني .
من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي أن الهدف الرئيسي للبنك هو إتاحة الفرصة للشباب لإدارة تلك المشاريع المتناهية الصغر والتى ستساهم فى توفير حياة كريمة له وتحسين جودة الحياة للشباب المصري.
وعلى هامش اللقاء توجه علاء فاروق رئيس البنك الزراعي بدعوة وزير الشباب والرياضة للتواجد باحتفالية البنك  بيوم الفلاح  يوم 9 سبتمبر المقبل والذي سيقوم البنك الزراعي خلاله  بالاحتفال بتجهيز 10 فتيات للزواج يتكفل بها البنك .

حضر اللقاء اللواء ضياء عبد الحميد سكرتير عام  محافظ الفيوم، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري .

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