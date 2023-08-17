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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تكتسح مالي 3-0 بالجولة الثانية بمجموعات ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

صدى البلد

حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة فوزًا مستحقًا على  نظيره المالي في ثاني مواجهات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون خلال الفترة 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

وفاز منتخب مصر علي نظيره المالي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ( 25-10 , 25-9 , 25-6) لتحقق سيدات مصر فوزهن الثاني بالبطولة.

وكانت سيدات مصر نجحن في الفوز بأولى مواجهات دور المجموعات على نظيره الجزائر، بنتيجة أشواط 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25-18، 25-13، 25-22.

ووقعت سيدات مصر في المجموعة الأولي بجوار منتخبات الجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالي

وتضم قائمة سيدات الفراعنة في البطولة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

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