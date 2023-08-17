برلماني: الاهتمام الرئاسى بالحوار الوطني وراء نجاحه وتحقيقه لأهدافه

وجه المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الشاملة لجميع مُخرجات الحوار الوطني، وتكليفه للجهات المعنية بالعمل على تنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطني‫.

كما وجه "خضراوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، التحية والتقدير لجميع المشاركين فى جلسات الحوار الوطني ولمجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكداً أن المناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى اتسمت بالموضوعية وكانت فى قمة الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر‫.

وقال إن جميع توصيات واقتراحات الحوار الوطنى حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها اتسمت بالموضوعية وقابلة للتنفيذ سواء من خلال إعداد مشروعات قوانين أو اتخاذ قرارات من الجهات المختصة لتنفيذها‫.

وأضاف المهندس عبد السلام خضراوى أن متابعة واهتمام الرئيس السيسى بجلسات الحوار الوطنى كانت فى مقدمة الأسباب التى كانت وراء نجاح هذا الحدث التاريخى.

وأكد أن الحوار الوطنى جعل المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يشاركون فى القضايا الوطنية التي تهم الدولة المصرية، معرباً عن ثقته التامة فى أن جميع توصيات واقتراحات الحوار الوطنى ستجد طريقها لتنفيذها على أرض الواقع، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا الحوار‫.

وأوضح أن الحوار الوطنى كان ناجحاً وحقق جميع أهدافه وساهم بكل جدية فى مساندة ودعم جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه الوطن، مؤكداً أن الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى جاءت فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.