البنك الأهلي يفتتح مشواره بالبطولة العربية لليد بالتعادل مع الكويت الكويتي 32-32

افتتح الفريق الأول لكرة اليد بنادي البنك الأهلي مشواره بالبطولة العربية اليوم الخميس بالتعادل مع فريق الكويت الكويتي بنتيجة 32-32 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ونجح لاعبو البنك الأهلي في العودة للمباراة أكثر من مرة ليفرضوا التعادل مع الكويت الكويتي رغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتفوق الفريق الكويتي بنتيجة 20-18.

ويحل البنك الأهلي، ممثل مصر الثاني في البطولة، ضمن المجموعة الأولى، إلى جوار مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

وتبحث فرق البطولة العربية عن حصد اللقب، وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية السوبر جلوب، الذي تستضيفه السعودية في نوفمبر المقبل.