عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يفتتح مشواره بالبطولة العربية لليد بالتعادل مع الكويت الكويتي 32-32

صدى البلد

افتتح الفريق الأول لكرة اليد بنادي البنك الأهلي مشواره بالبطولة العربية اليوم الخميس بالتعادل مع فريق الكويت الكويتي بنتيجة 32-32 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ونجح لاعبو البنك الأهلي في العودة للمباراة أكثر من مرة ليفرضوا التعادل مع الكويت الكويتي رغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتفوق الفريق الكويتي بنتيجة 20-18.

ويحل البنك الأهلي، ممثل مصر الثاني في البطولة، ضمن المجموعة الأولى، إلى جوار مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

وتبحث فرق البطولة العربية عن حصد اللقب، وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية السوبر جلوب، الذي تستضيفه السعودية في نوفمبر المقبل.

أهلي البطولة العربية البطولة العربية للأندية البنك الاهلي الجزيرة الإماراتي السعودية الجولة الأولى العربية السعودية الفريق الاول لكرة اليد الفريق الكويتي الكويت الكويتي المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية بنك الأهلي بطولة العربية للأندية بطولة العرب بالبطولة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

السيول قادمة خلال ساعات|3 ظواهر جوية تضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

عمال مصر: زيارة الرئيس السيسي للسلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية

معارض وهيئة مستقلة.. روشتة برلمانية للترويج للسياحة العلاجية فى مصر

مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة بماليزيا .. فيديو

بسبب حرق نسخ للمصحف.. السويد ترفع مستوى التهديدات الأمنية في البلاد إلى الرابع

600 جنيه شهريا.. بشرى بشأن صرف منحة دورية |اعرف الشروط

البنك الأهلي يفتتح مشواره بالبطولة العربية لليد بالتعادل مع الكويت الكويتي 32-32

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

فيديو

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

رعد وسيول في عز الصيف| تحذير هام من الأرصاد بسبب طقس أغسطس

بأكثر من 90 محطة لتحلية مياه البحر.. كيف تغلب السيسي على الأزمة المائية|فيديوجراف

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ