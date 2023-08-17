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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| الزمالك يصرف راتب شهرين لـ أوسوريو.. رد فعل زيزو بعد أنباء رحيله.. حماقي يطرح أغنية جديدة

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بعد تأخر مستحقاته.. الزمالك يصرف راتب شهرين لـ أوسوريو

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً جديدًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشف خلاله: “الزمالك يصرف راتب شهرين لأوسوريو”. 

 

 

تمارين رياضية.. أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك|شاهد

شارك أحمد سيد زيزو، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر “زيزو” من الچيم، أثناء تأدية التمارين الرياضية، بعد تردّد أنباء عن احتمالية رحيله من نادي الزمالك، وعروض اللاعب في الميركاتو الصيفي.

 

 

حماقي يطرح أغنية جديدة خلال ساعات| تفاصيل

شوق الفنان محمد حماقي، جمهوره لطرح أغنية جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك حماقي عد تنازلي لموعد طرح اغنية “ده قلبي ده” خلال ساعات.

أحمد سيد زيزو أحمد حسن أبرز العناوين التمارين الرياضية الفنان محمد حماقى أول رد فعل نادي الزمالك

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