موجز السوشيال ميديا| الزمالك يصرف راتب شهرين لـ أوسوريو.. رد فعل زيزو بعد أنباء رحيله.. حماقي يطرح أغنية جديدة

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً جديدًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشف خلاله: “الزمالك يصرف راتب شهرين لأوسوريو”.

شارك أحمد سيد زيزو، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر “زيزو” من الچيم، أثناء تأدية التمارين الرياضية، بعد تردّد أنباء عن احتمالية رحيله من نادي الزمالك، وعروض اللاعب في الميركاتو الصيفي.

شوق الفنان محمد حماقي، جمهوره لطرح أغنية جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك حماقي عد تنازلي لموعد طرح اغنية “ده قلبي ده” خلال ساعات.