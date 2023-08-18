تعتبر شركة VinFast الفيتنامية المختصة في انتاج السيارات الكهربائية الآن شركة مساهمة عامة في الولايات المتحدة ، وتقدر قيمتها أكثر من بعض أكبر شركات صناعة السيارات في العالم مثل جنرال موتورز و فورد وفولكس واجن و BMW على الورق على الأقل.

شركة سيارات فيتنامية تتجاوز جنرال موتورز وفورد وفولكس فاجن

ظهر صانع المركبات الكهربائية لأول مرة في سوق ناسداك جلوبال سيليكت ماركت تحت رمز المؤشر VFSفي 15 أغسطس بعد الانتهاء من الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة Black Spade Acquisition.

قفزت الشركة في بدايتها كشركة عامة ، حيث تجاوزت قيمتها السوقية تلك الخاصة بشركة جنرال موتورز (45.8 مليار دولار) وشركة فورد موتور (47.9 مليار دولار) مع قلب المتداولين لأسهم في إف إس. تبلغ قيمة VinFast حوالي 85 مليار دولار بعد أن ارتفعت الأسهم في أول يوم لها في سوق الأسهم ، لتغلق عند 37.06 دولارًا في نيويورك.

وهذا يمثل أكثر من 270 في المائة من سعر الاكتتاب العام لشركة SPAC، والقيمة السوقية تزيد عن ثلاثة أضعاف صفقة SPAC، التي قدرت الشركة في البداية بنحو 23 مليار دولار.

وفقًا لـ Bloomberg ، فإن ارتفاع السهم من سعر إغلاق SPAC يوم الثلاثاء يجعل الشركة أفضل شركة de-SPAC أداءً لأول مرة هذا العام في بورصة أمريكية.

كما أن التقييم الهائل يجعل قيمة VinFast أكثر من فولكس فاجن (69.7 مليار دولار) وبي إم دبليو (69.4 مليار دولار) وأكثر من فورد وريفيان مجتمعين (67.5 مليار دولار) على الورق من حيث القيمة السوقية. ومع ذلك ، فإن VinFastيتخلف عن القيمة السوقية لـ BYDالبالغة 94.3 مليار دولار ولا يمكن مقارنته مع القيمة السوقية لشركة Tesla البالغة 730 مليار دولار.

نظرًا لأن VinFastهي شركة منخفضة التعويم ، فإن لديها عددًا صغيرًا من الأسهم المتاحة للتداول ، مع بقاء 1.3 مليون سهم فقط من SPAC بعد عمليات الاسترداد. هذا يعني أن حركة السهم وقيمته متقلبة.

وفقًا للإيداعات التنظيمية ، يسيطر Pham Nhat Vuong، مؤسس VinFast وأغنى رجل في فيتنام ، على حوالي 99 بالمائة من الشركة ، جزئيًا عبر الأسهم التي تملكها زوجته و Vingroup JSC. نتيجة لذلك ، فإن الغالبية العظمى من الأسهم غير متاحة للمستثمرين ، لذلك قلة قليلة من الناس هم الذين استفادوا من ارتفاع يوم الثلاثاء.

تُظهر بيانات بلومبرج أن شركات de-SPAC التي ظهرت لأول مرة هذا العام شهدت انخفاضًا متوسطًا بنحو 45 في المائة ، حيث فقد 18 في المائة منها أكثر من 70 في المائة من قيمتها.