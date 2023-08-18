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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيتروين C4 موديل 2023 الجديدة

صدى البلد

تعتبر السيارة الرياضية سيتروين من أبرز إصدارات الكروس أوفر الرياضية المقدمة من الصانع الفرنسي في مصر، وتتميز بتصميم شبابي عصري، وباقة من التجهيزات.

سيتروين C4 موديل 2023

مواصفات السيارة سيتروين C4 موديل 2023 

محرك ثلاثي الأسطوانات.

3 سلندر.

سعة 1200 سي س تيربو .

قوة اجمالية 155 حصانا.

عزم دوران 240 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

نوع الجر "أمامي و كلي".

زمن التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر: 8.2 ثانية       

سيتروين C4 موديل 2023

ابعاد السيارة سيتروين C4 موديل 2023

تأتي السيارة ستروين C4موديل 2023 بمقدمة ذات ملامح حادة تضم حزمة ضوئية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وجنوط رياضية، مع ابعاد خارجية بلغت 1834 مم للعرض، و 4360 مم للطول الكلي، وبارتفاع يصل إلى 1520 مم، وسعة تخزين خلفية 380 لتر.

 

وتحتوي السيارة ستروين C4موديل 2023 على شاشة داخلية تعمل باللمس، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام صوتي ترفيهي، مع مقود حركة متعدد الوظائف، بالإضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

 

سيتروين C4 موديل 2023

أسعار السيارة سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية INTERIOR SHINE RED بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

 

 

الكروس اوفر سيتروين سيتروين C4 سيتروين C4 موديل 2023

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