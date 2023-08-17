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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا في تعاملات اليوم الخميس

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 58.55 نقطة ليقفل عند مستوى 11451.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، وصناعة الورق، وأنابيب السعودية، والمواساة، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أمريكانا، وثمار، وسيكو السعودية ريت، ومشاركة ريت، والغاز الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.25% و4.59%.

فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، وشمس هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والأهلي، ومجموعة صافولا، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 110.76 نقاط ليقفل عند مستوى 23201.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و800 ألف سهم.

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