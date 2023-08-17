تسليم المرحلة الأولى من مجمع المصالح المميكن بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة بمجمع المصالح الحكومية المميكن بالعاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد.

وأشار الزملوط، وفق بيان، اليوم الخميس، إلى أن المرحلة الأولى تشمل مديريات الشباب والرياضة، الإسكان، التموين، الطب البيطري، الصحة، الزراعة، موضحا أنه تم بدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري.



وتابع: أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الإستعدادات الجارية وسرعة الإنتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بكل مديرية، في ظل تأثيث وفرش المقار وتوفير الخدمات المختلفة للعاملين بالمصالح الحكومية بعد انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادى الجديد