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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين من كفر الشيخ بأراضي الوادي الجديد.. صور

إجراء القرعة
إجراء القرعة

 

شهد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة لأبناء المحافظة في الوادي الجديد، وذلك بدار المناسبات بسخا.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور السيد عبد الهادي العيسوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، والدكتور بدر زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.


يأتي هذا في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظتي كفر الشيخ، والوادي الجديد، بشأن اختيار المقبولين والمستفيدين لأراضي محافظة الوادي الجديد، وبناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة بدار المناسبات بمنطقة سخا، أمام المواطنين لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد.

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