حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ.. صور

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات لإزالة الإشغالات، وحملات نظافة، والرصف بالإنترلوك، ورفع كفاءة الحدائق، وتطهير خطوط الصرف والترع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة ورفع 32 حاوية بإجمالي 28 طناً، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية، ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

وتابع محمد البنا، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة من أحياء وشوارع، وميادين المدينة، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية، وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعا، بأعمال تركيب وتجميل وتوريد الإنترلوك بمنطقة الهضبة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال طبقة الخرسانة العادية



تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وإصلاح ماسورة مياه الشرب قطر 12 بوصة على الترعة الجانبية بقرية البياض التابعة لقرية ابو مندور، في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإصلاح وصيانة ماسورة مياه الشرب قطر 12 بوصة على الترعة الجانبية بقرية البياض التابعة لقرية أبو مندور.

IMG-20230817-WA0071

IMG-20230816-WA0099

IMG-20230817-WA0069