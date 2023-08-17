عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ.. صور

حملات نظافة
حملات نظافة

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات لإزالة الإشغالات، وحملات نظافة، والرصف بالإنترلوك، ورفع كفاءة الحدائق، وتطهير خطوط الصرف والترع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

أداء 651 طالبا اختبارات مدارس المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة ورفع 32 حاوية بإجمالي 28 طناً، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية، ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

وتابع محمد البنا، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة من أحياء وشوارع، وميادين المدينة، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية، وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعا، بأعمال تركيب وتجميل وتوريد الإنترلوك بمنطقة الهضبة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال طبقة الخرسانة العادية


تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وإصلاح ماسورة مياه الشرب قطر 12 بوصة على الترعة الجانبية بقرية البياض التابعة لقرية ابو مندور، في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإصلاح وصيانة ماسورة مياه الشرب قطر 12 بوصة على الترعة الجانبية بقرية البياض التابعة لقرية أبو مندور.

IMG-20230817-WA0071
IMG-20230817-WA0071
IMG-20230816-WA0099
IMG-20230816-WA0099
IMG-20230817-WA0069
IMG-20230817-WA0069
IMG-20230817-WA0070
IMG-20230817-WA0070
الحدائق العامة أعمال النظافة ازالة الاشغالات الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطن القطاعات الخدمية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تحسين الخدمات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حملات نظافة حملات مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

بالأسماء.. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

411 ألف طفل يتلقون التطعيمات الروتينية في كفر الشيخ

ضبط أسلحة نارية و5 كيلو مخدرات بحوزة 3 متهمين في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يكشف عن أعداد المستفيدين من مبادرة 100 يوم صحة

أداء 651 طالبا اختبارات مدارس المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بـ ورش عمل مركز الإبداع والابتكار والموهوبين

محافظ كفر الشيخ: قرعة علنية لاختيار المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد

وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

ترشيحاتنا

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

فتح باب التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر لهذه الفئات.. الأحد

استمرار الفريق أسامة ربيع عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس

أقصى درجات الحيطة.. تحذيرات عاجلة ورفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

اعتبارا من الأحد المقبل .. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ