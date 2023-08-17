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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس، اليوم الخميس، بمركز التطوير التكنولوجى التابع لديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

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جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، ومحمد جلال شئون الطلبة بالمديرية.


وشملت الاختبارات المجالات التالية، اختبار في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي IQ.

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