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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

411 ألف طفل يتلقون التطعيمات الروتينية في كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تطعيم 411 ألفاً و 892 طفلاً، ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

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وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قامت بتقديم خدماتها إلى 123 ألفاً و422 منتفعاً، بالإضافة إلى 106 آلاف و 811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 117 ألفا و 815 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 136 ألفا و668 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأضافت الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بكفر الشيخ، منسق المبادرات الرئاسية، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد 20 ألفاً و346 متردداً ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 430 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

100 يوم صحة الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية الخدمات الطبية و الخدمات الوقائية المبادرات الرئاسية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تقديم الخدمات عيادات تنظيم الأسرة مبادرة 100 يوم صحة محافظ كفر الشيخ

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