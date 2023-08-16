عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لأمطار الشتاء.. بدء تطهير بالوعات الصرف الصحي في بيلا بكفر الشيخ

تطهير بالوعات الصرف
تطهير بالوعات الصرف

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، بدء تنفيد خطة استعدادات منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، وتم تطهير وتسليك بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بشوارع وأحياء المدينة، تحسباً لسقوط أمطار غزيرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

ست بـ100 راجل.. حكاية أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ| شاهد

ننشر نتائج دوري خماسي كرة القدم للأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

وأوضح المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، أنه تم البدء في أعمال تطهير للبالوعات وشبكات الصرف الصحي في الشوارع استعداداً لفصل الشتاء، حيث تم تسليك الغرف وأماكن تصريف المياه في شوارع المدينة ورفع الرمال والقمامة منها بالتنسيق مع مجلس مدينة بيلا لمواجهة أي طوارئ مرتقبة.

أضاف «الخواجة»، أن أعمال التطهير والصيانة ستضم أيضاً كافة المطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى، وكذا تطهير كافة «شنايش» الأمطار والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، من خلال فرق الصيانة والشبكات بالمنطقة بإشراف محمد المغازي وناصر شواف.

FB_IMG_1692193213566
FB_IMG_1692193213566
FB_IMG_1692193220033
FB_IMG_1692193220033
الشرب والصرف الصحى العضو المنتدب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بالوعات الأمطار بالوعات الصرف الصحى بالوعات الصرف بمحافظة كفر الشيخ تطهير بالوعات الصرف الصحي جمال نور الدين ست بـ100 راجل سقوط أمطار غزيرة سقوط الأمطار شبكات الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

موضوعات متعلقة

ننشر نتائج دوري خماسي كرة القدم للأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

ست بـ100 راجل.. حكاية أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ| شاهد

تخلّص من شقيقه التوأم بعد أن طعنه بدم بارد | السبب صادم

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في كفر الشيخ

ضبط 10 كيلو حشيش وهيروين بحوزة 12 متهماً في كفر الشيخ

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ.. صور

«أوقاف كفر الشيخ» تكرم المشاركين في البرنامج الصيفي بالمساجد.. صور

غدا.. قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن مدينة قلين بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

موقف محمد شريف من المشاركة أمام الأهلي بالدوري السعودي

الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

لم ينجُ أحد.. الكشف عن مأساة في الجيش الأوكراني بسبب معارك باخموت

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

مش بنخبي عنكم حاجة.. السيسي من مطروح: هنكمل مع بعض| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

فيديو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ