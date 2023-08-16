استعداداً لأمطار الشتاء.. بدء تطهير بالوعات الصرف الصحي في بيلا بكفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، بدء تنفيد خطة استعدادات منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، وتم تطهير وتسليك بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بشوارع وأحياء المدينة، تحسباً لسقوط أمطار غزيرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وأوضح المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، أنه تم البدء في أعمال تطهير للبالوعات وشبكات الصرف الصحي في الشوارع استعداداً لفصل الشتاء، حيث تم تسليك الغرف وأماكن تصريف المياه في شوارع المدينة ورفع الرمال والقمامة منها بالتنسيق مع مجلس مدينة بيلا لمواجهة أي طوارئ مرتقبة.

أضاف «الخواجة»، أن أعمال التطهير والصيانة ستضم أيضاً كافة المطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى، وكذا تطهير كافة «شنايش» الأمطار والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، من خلال فرق الصيانة والشبكات بالمنطقة بإشراف محمد المغازي وناصر شواف.

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