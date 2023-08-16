ننشر نتائج دوري خماسي كرة القدم للأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

شهدت منافسات خماسي كرة القدم ضمن دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، فوز فريق منية جناح على محلة ابو على ب5 أهداف مقابل 3 وفوز محلة دياى على كفر مجر ب3 أهداف مقابل هدفين، كما فاز فريق الشئون على شباس الملح ب5 أهداف مقابل هدفين.

كما فازت الشون على منية جناح بهدفين نظيفين، وتخطى محلة ديلي بهدفين مقابل هدف على حساب شباس الملح وفازت محلة أبو على على كفر مجر بهدفين مقابل لا شيء ضمن فعاليات الدوري الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



كما أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ دوري "خماسي كرة القدم" للطلائع بمراكز شباب قلين التي تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"، من خلال تقسيم المشاركين إلى 8 فرق، وكل فريق مكون من 5 لاعبين و2 احتياطيين، وتم التنفيذ على مجموعتي المجموعة الأولى بمركز شباب مدينة قلين.

وحصد المركز الأول مركز شباب ميت الديبة، والمجموعة الثانية بمركز شباب بلنكومة وجاء فريق شباس عمير بالمركز الأول وستقام المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين غدا بملعب مركز شباب مدينة قلين، ليمثل الفائز منهم الإدارة على مستوى المحافظة المقرر إقامتها أول سبتمبر.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري يشارك فيها 64 فريق كرة قدم خماسية و 62 لاعباً ولاعبة في لعبة تنس الطاولة، و يستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية والرياضية والملاعب المفتوحة.

وقد تضمنت شروط الاشتراك ان لا يكون المشارك مسجلاً بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم ويتكون الفريق من 11 عضوا، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.

وأضاف محروس، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مرة واحدة من الجنسين، وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزي موحد، وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب، الفاعليات من تنفيذ كابتن محمد سليمان، كابتن أسامة زيد، كابتن محمد محروس فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك ويهدف الدوري إلى بث روح التعاون بين الأعضاء، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة، بما ينعكس بالإيجاب على اللياقة والصحة البدنية لهم.