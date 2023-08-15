دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية ضمن مبادرة «صيف شبابنا» مبادرة وزير الشباب والرياضة، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب برج البرلس وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية بصدد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية و التثقيفية وغيرها من البرامج ضمن مبادرة «صيف شبابنا» مبادرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى أهمية الدورة التدريبية التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة.

وتابع: كما تناولت تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة، كما تضمنت شرح تفصيلي عن الإجراء المتبع في حالات النزيف والاختناق وفقدان الوعي والكسور بأنواعها، توضيح أنواع الإصابات من حروق و صعق كهربى والجروح والإغماءات و كيفية التعامل مع كل حالة.

طرح المشاركون فى ختام اللقاء بعض الاستفسارات عن بعض إصابات الملاعب مثل الشد العضلي وقام المحاضر الدكتور مصطفى نجم، طبيب مستشفى برج البرلس، بالرد على استفساراتهم، الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب كفر الشيخ، ضمن مبادرة " صيف شبابنا " بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات و تنفيذ باسم سعيد منسق أندية التطوع بالمديرية.

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