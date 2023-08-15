«أوقاف كفر الشيخ» تكرم المشاركين في البرنامج الصيفي بالمساجد.. صور

كرَّم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافطة كفر الشيخ، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي، في عدد من مساجد المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



كما شهد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ أحمد حنبل، مسئول الإرشاد، البرنامج الصيفي للطفل بالمسجد الكبير بمدينة الرياض إدارة الرياض غرب.

وتضمن البرنامج، تلاوة قرآنية وابتهالات، وأناشيد مع غرس القيم الإسلامية، وتم تكريم المتميزين من الأطفال تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.