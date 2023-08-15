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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«أوقاف كفر الشيخ» تكرم المشاركين في البرنامج الصيفي بالمساجد.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ
وكيل أوقاف كفر الشيخ

كرَّم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافطة كفر الشيخ، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي، في عدد من مساجد المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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كما شهد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ أحمد حنبل، مسئول الإرشاد، البرنامج الصيفي للطفل بالمسجد الكبير بمدينة الرياض إدارة الرياض غرب.

 

وتضمن البرنامج، تلاوة قرآنية وابتهالات، وأناشيد مع غرس القيم الإسلامية، وتم تكريم المتميزين من الأطفال تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

البرنامج الصيفي بالمساجد البرنامج الصيفي الدكتور محمد مختار البرنامج الصيفي للطفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المتميز اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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