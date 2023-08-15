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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ: حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بالمراكز والمدن .. 3 سبتمبر المقبل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اجتماعاً للمجلس الإقليمي للسكان بكفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور محمد الوكيل، مقرر المجلس الإقليمي للسكان، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى عرض المؤشرات الخاصة بالمحافظة لعام 2022، مقارنة بالمؤشرات في كافة المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، وجرى عرض أنشطة الخطة السكانية للعام المالي 2023-2024م، بالتنسيق مع الجهات ذات الشراكة، مؤكداً أنه سيتم تنظيم حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمراكز ومدن المحافظة، من 3 سبتمبر المقبل ل 14 سبتمبر 2023، بالتعاون مع رؤساء المدن، موجها رؤساء المدن بالتعاون مع المجلس الإقليمي للسكان لإنجاح الحملة التنشيطية التوعوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تنفيذ حملة توعية سكانية بالمدارس خلال الفصل الدراسي الأول بالتنسيق بين التربية والتعليم والمجلس القومي للسكان وإدارة شئون المجتمع، والأوقاف والصحة.

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