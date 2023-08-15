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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجاناً في 12 قرية بكفر الشيخ.. صور

معرض أثاث
معرض أثاث

نظمت جمعية الأورمان معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لدعم 240 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في 12 قرية، وهي قرى قراجة وإسحاقة وعزبة لين وقرية مسير والقنطرة البيضاء وقرية المرابعين وعزبة الشرقي وعزبة الكوم وعزبة السرو وعزبة الأخماس ومنية مسير وعزبة المصلحة وعزبة إسكندر وعزبه العبد مركز كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وقيادات جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ.
 

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وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم أهالينا بكل قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، وتحت إشراف ورعاية الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ. 

وأشاد بدورها الفعال في دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، مشيرا إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، منوها إلى أن هذه الخدمات تقدم مجاناً إلى المستفيدين.

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