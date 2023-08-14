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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين بمدينة بلطيم، المهرجان الذي انطلق بدعوة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، دعما للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وهيثم عطية رئيس مصيف بلطيم وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة.
 

شهد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام ماراثون الجري والكرة الشاطئية "لعبة الراكيت" ومباراة كرة القدم ضمن فعاليات ختام المهرجان ووقائع تسليم الجوائز للمشاركين بحضور رئيس مصيف بلطيم ووكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية وقد بدأ ماراثون الجري من أمام مصيف الشباب حتى مصيف بلطيم بشاطئ النرجس.

 

كما أكد محروس، أن المهرجان يأتي في إطار تضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وبدعوة كريمة من محافظ كفر الشيخ تم التنسيق بين المديرية ومصيف بلطيم لإعداد برنامج رياضي متكامل للمهرجان دام على مدار شهر كامل لخدمة المصطافين بمدينة بلطيم.
 

وتطلق مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، العديد من الفاعليات الرياضية المتعددة بمدينة بلطيم خلال الأيام المقبلة ضمن "مبادرة صيف شبابنا" وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية، فاعليات المهرجان من تنظيم فريق عمل المديرية أسامة زيد وكابتن محمد سليمان وأحمد لطفي والدكتور محمد محروس بإدارة التنمية الرياضية.

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