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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان موقع محطة الرصف الجديدة المطورة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقع الجديد" محطة الرصف الجديدة"، على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا"، بحضور المهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعضو المكتب الفني، خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يجرى نقل وتطوير المحطة الاسفلتية " محطة الرصف"، من موقعها بالقنطرة البيضاء، للموقع الجديد خارج الحيز العمراني، مع تطوير المحطة لتعمل بنظام إسكادا سستم، للحصول على خلطة أسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية.
وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال نقل المعدات الخاصة بالمشروع للموقع الجديد، للتأكد من وجود مظلات لحمايتها، ونقل العمال والموظفين العاملين بالمشروع.

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