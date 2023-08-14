محافظ كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية إلى 1202 مواطن خلال قافلة طبية

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إنه تم تقديم الخدمات الطبية إلى 1202 مواطن خلال قافلة طبية تم تنظيمها في قرى عزب الغرب بمركز مطوبس على مدار يومين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأضاف نور الدين - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن القافلة تضمنت العديد من الخدمات الطبية المتنوعة من خلال 10 عيادات متخصصة تضم 9 تخصصات طبية مختلفة هي (الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن).

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة إلهام محمد أنه تم إجراء 99 تحليلاً طبيًا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة لإجراء 10 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ652 مواطنًا، وفي إطار المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ80 مواطنًا خلال القافلة.

بدوره، أشار وكيل مديرية الصحة بالمحافظة الدكتور طارق الشربيني إلى أنه تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، وتحويل 14 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.