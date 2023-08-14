جوه بيته | الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة شقيقه في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، بالإعدام شنقاً.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد العال، محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، أمين سر الجلسة.

وكشفت أوراق القضية رقم 18083 لسنة 2022م، جنح مركز كفر الشيخ، والمُقيدة برقم 3279 جنايات كلي كفر الشيخ، أن المتهم «محمد.ف»، 24 سنة، عامل عادي، مقيم بقرية إسحاقة مركز كفر الشيخ، في 24 سبتمبر 2022م، أنهى حياة المجني عليه، شقيقه، «طلحة.ف» - عمداً - مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة بالسلاح أنف البيان استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض، والمستخدم فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق دون أن يوجد لإحرازها مسوّغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.