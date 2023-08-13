عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نهايتهما خلف القضبان.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة ميكانيكي على يد شقيقين بكفر الشيخ

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

«تأتي النار من مستصغر الشرر»، هذه المقولة تنطبق تماماً على هذه الجريمة المأساوية التي شهدتها منطقة غرب كفر الشيخ، وراح ضحيتها ميكانيكي على يد شقيقين بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة نشبت بين الطرفين، انتهت بجريمة بشعة، في مطلع شهر يناير الماضي.

وخيمت الأحزان والصدمة القاسية على أسرة الميكانيكي -المجني عليه- الذي راح في غمضة عين، ورجع إليهم جـ..ثة هامدة، بسبب خلافات مع شقيقين تطورت إلى تربص به ومشادة ومشاجرة، ليسقط ضحية هذه الخلافات، ويواجه المتهمان مصيراً حالكاً، انتهي بهما إلى خلف القضبان.

بدأت تفاصيل الواقعة، حينما تلقى مدير أمن كفر الشيخ السابق، بلاغاً يفيد وصول ع.ع ميكانيكي، مقيم بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، إلى المستشفى العام، جـ..ثة هامدة، متأثر بإصابته بطعنة في الصدر من الناحية اليمنى، وجرى التحفظ على الجـ..ثمان قيد تصرف جهات التحقيق.

سائق وفكهاني وراء الجريمة

وتبين أن وراء إزهاق روحه شقيقين هما أ.م.ا 40 سنة فكهاني، وم.م.ا 44 سنة، سائق تاكسي، وقيام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه وتقييده، وقام المتهم الأول بتسديد له طعنة بسلاح أبيض «مطواة قرن غزال» في صدره، فسقط غارقاً في بركة من الد..ماء، وألقى القبض عليهما وجرى حبسهما احتياطياً، حتى أحيلا إلى محكمة الجنايات.

 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ، 1577 لسنة 2023م جنايات قسم ثان كفر الشيخ، والمقيدة برقم 839 لسنة 2023م كلي كفر الشيخ، قيام المتهمين بإنهاء حياة المجني عليه «ع.ع» عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» وما إن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالإمساك به شالاً بتلك الوسيلة حركته.

طعنة في الصدر

وتابع: موجهاً إياه إلى المتهم الأول الذي قام بدوره بتسديد له طعنة بالسلاح الأبيض الذي كان قد أعده سلفاً لذلك استقرت تلك الطعنة بصدره من الناحية اليمني و التي سقط على إثرها أرضا مضرجاً بدمائه محدثين ما حل به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض «مطواه قرن غزال» على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات كفر الشيخ تستدل الستار بمعاقبة المتهمين

وعاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار شريف قورة، المتهمين حضورياً بالسجن المشدد 15 عاماً، عما أسندا إليهما بقتل المجني عليه وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

الجريمة المأساوية السجن المشدد 15 عاما السجن 15 عاما أمن كفر الشيخ جهات التحقيق جريمة بشعة خلف القضبان حياة ميكانيكي مدير أمن كفر الشيخ ميكانيكى كفر الشيخ سائق تاكسي المجني عليه السجن المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

اللافتة اتفحمت.. إخماد حريق بمحل ترزي في كفر الشيخ

اختل توازنه.. إصابة نقاش إثر سقوطه من الطابق الثالث بكفر الشيخ

حمادة العش مديرًا فنيًا لـ نادي كفر الشيخ

ضبط ربة منزل هاربة من 40 حكماً في كفر الشيخ

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

لحصدهم 19 ميدالية متنوعة.. محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال التايكوندو

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم .. صور

إزالات فورية لـ 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

النيجر تعيش ظلاما دامسا.. ماذا فعلت عقوبات ايكواس بالبلد الحبيس

ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

اليوم العالمي للعُسْر|هل يأثم من شرب باليد اليسرى.. ومعنى قول النبي: «إن الشيطان يأكل بشماله»؟

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

الإسكان: قريباً الانتهاء من 4704 وحدات لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ