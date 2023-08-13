نهايتهما خلف القضبان.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة ميكانيكي على يد شقيقين بكفر الشيخ

«تأتي النار من مستصغر الشرر»، هذه المقولة تنطبق تماماً على هذه الجريمة المأساوية التي شهدتها منطقة غرب كفر الشيخ، وراح ضحيتها ميكانيكي على يد شقيقين بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة نشبت بين الطرفين، انتهت بجريمة بشعة، في مطلع شهر يناير الماضي.

وخيمت الأحزان والصدمة القاسية على أسرة الميكانيكي -المجني عليه- الذي راح في غمضة عين، ورجع إليهم جـ..ثة هامدة، بسبب خلافات مع شقيقين تطورت إلى تربص به ومشادة ومشاجرة، ليسقط ضحية هذه الخلافات، ويواجه المتهمان مصيراً حالكاً، انتهي بهما إلى خلف القضبان.

بدأت تفاصيل الواقعة، حينما تلقى مدير أمن كفر الشيخ السابق، بلاغاً يفيد وصول ع.ع ميكانيكي، مقيم بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، إلى المستشفى العام، جـ..ثة هامدة، متأثر بإصابته بطعنة في الصدر من الناحية اليمنى، وجرى التحفظ على الجـ..ثمان قيد تصرف جهات التحقيق.

سائق وفكهاني وراء الجريمة

وتبين أن وراء إزهاق روحه شقيقين هما أ.م.ا 40 سنة فكهاني، وم.م.ا 44 سنة، سائق تاكسي، وقيام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه وتقييده، وقام المتهم الأول بتسديد له طعنة بسلاح أبيض «مطواة قرن غزال» في صدره، فسقط غارقاً في بركة من الد..ماء، وألقى القبض عليهما وجرى حبسهما احتياطياً، حتى أحيلا إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ، 1577 لسنة 2023م جنايات قسم ثان كفر الشيخ، والمقيدة برقم 839 لسنة 2023م كلي كفر الشيخ، قيام المتهمين بإنهاء حياة المجني عليه «ع.ع» عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» وما إن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالإمساك به شالاً بتلك الوسيلة حركته.

طعنة في الصدر

وتابع: موجهاً إياه إلى المتهم الأول الذي قام بدوره بتسديد له طعنة بالسلاح الأبيض الذي كان قد أعده سلفاً لذلك استقرت تلك الطعنة بصدره من الناحية اليمني و التي سقط على إثرها أرضا مضرجاً بدمائه محدثين ما حل به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض «مطواه قرن غزال» على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات كفر الشيخ تستدل الستار بمعاقبة المتهمين

وعاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار شريف قورة، المتهمين حضورياً بالسجن المشدد 15 عاماً، عما أسندا إليهما بقتل المجني عليه وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.