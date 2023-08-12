اختل توازنه.. إصابة نقاش إثر سقوطه من الطابق الثالث بكفر الشيخ

أصيب نقاش مقيم بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول م.ع 45 سنة، نقاش، مقيم بحي دحروج، بدسوق، إلى مستشفى قلين المركزي مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وجرى حجزه بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وتبين أن المصاب أثناء عمله بشرفة شقة بالطابق الثالث علوي بعقار مكون من 4 طوابق، اختل توازنه وسقط على الأرض، ما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 4384 لسنة 2023م، إداري مركز قلين، وأخطرت جهات التحقيق.