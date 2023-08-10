فيها حاجة حلوة.. توزيع عصائر مثلجة مجاناً بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟

مع ارتفاع درجات حرارة الجو الذي يعاني منه الجميع، خاصة المارة وقت الظهيرة، جاءت فكرة مبادرة شبابية لمجموعة من شباب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، استهدفت توزيع العصائر والمشروبات المثلجة لتخفيف حدة حرارة الجو، وسط حالة من البهجة والفرحة بين المواطنين بسبب هذه المبادرة الطيبة.

بل ريقك وكمل طريقك.. مبادرة لتوزيع العصائر مجاناً في كفر الشيخ

جاءت مبادرة شباب مدينة بيلا تحت عنوان «بل ريقك.. وكمل طريقك»، بمشاركة مجتمعية، يقوم خلاها الشباب بإعداد العصائر ووضع الثلج عليها لتوزيع العصائر مثلجة على المارة مجاناً، بكميات كبيرة تصل إلى حوالي 1000 لتر من العصير، وذلك تخفيفاً على المواطنين من شدة الحرارة في وقت الظهيرة.

5 أنواع عصير مجاناً

في البداية، يقول الدكتور محمود عثمان، أحد شباب مدينة بيلا، ومن المنسقين والقائمين على هذه المبادرة في تصريحات لـ «صدى البلد»، إن هذه المبادرة تستهدف توزيع أنواع متعددة من العصائر المثلجة على المواطنين، مشيراً إلى توزيع الشباب 5 أنواع من العصائر المثلجة مجاناً على المواطنين أمام مسجد المرسي بمشاركة مجموعة من خيرة الشباب المتطوعين لإسعاد أهلنا في مدينة بيلا.

وتابع: بجد شيء جميل جداً إننا نساهم في إسعاد الناس وربنا يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مضيفاً أن نقوم بإعداد هذه العصائر والمشروبات وتوزيعها عقب صلاة الظهر خاصة أن وقت الظهيرة تشتد فيه حرارة الجو، موضحاً أن الجميع يتسابق في هذه المبادرة بالتبرع بالسكر والمشروبات والعصائر والأكواب البلاستيكية التي يتم وضع العصائر بها.

وأعرب مواطنو مدينة بيلا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تساهم في رسم الفرحة والبهجة والسرور على وجوه المواطنين، مشيرين إلى أنها لفتة طيبة خاصة أنه يتم توزيع المشروبات والعصائر المثلجة مجاناً على جميع المارة في الشارع وقت الظهيرة في أجواء تنم عن المشاركة المجتمعية البناءة.

توزيع عصائر مثلجة مجاناً بكفر الشيخ

توزيع عصائر مثلجة مجاناً بكفر الشيخ

توزيع عصائر مثلجة مجاناً بكفر الشيخ