تكليف 8 أساتذة بأعمال رؤساء أقسام بـ آداب كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارات بتكليف من 8 أساتذة بكلية الآداب للقيام بأعمال رؤساء أقسام للعام الجامعي 2023م- 2024م.

ومن جانبه، هنأ الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، رؤساء الأقسام الجدد لتوليهم مهام مناصبهم الجديدة، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في عملهم والارتقاء بالأقسام المكلفين بها.



وشملت القرارات، تكليف الدكتور محمود الفطاطري، رئيساً لقسم الآثار، الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيساً لقسم اللغة العربية، والدكتورة فاتن قنصوة، رئيساً لقسم علم النفس، والدكتورة همت بسيوني، رئيساً لقسم الاجتماع، الدكتور محمد الحفناوي رئيساً لقسم الإعلام، الدكتور محمد عكاشة، رئيساً لقسم اللغة الفرنسية، الدكتور أيمن الحلفاوي، رئيساً لقسم اللغة الإنجليزية، والدكتور زينهم مجد رئيساً لقسم الجغرافيا.