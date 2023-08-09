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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لفترة ثانية.. تجديد تعيين الدكتور مجدي محفوظ عميداً لـ «علوم كفر الشيخ»

الدكتور مجدي محفوظ
الدكتور مجدي محفوظ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأربعاء، عن صدور قرار جمهوري بتجديد الثقة في الدكتور مجدي السيد محفوظ، عميداً لكلية العلوم بجامعة كفر الشيخ لفترة ثانية.

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السيرة الذاتية لـ عميد كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ 

تخرج الدكتور مجدي محفوظ، في كلية العلوم جامعة طنطا في مايو 1986م، وحصل على درجة الماجستير في بيولوجيا الأسماك في مارس 1994م، ونال درجة الدكتوراه في أغسطس 2001م، من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة.

عُين الدكتور مجدي محفوظ، معيداً بكلية التربية جامعة طنطا، عام 1989م، وتدرج في الدرجات العلمية حتى وصل إلى درجة مدرس العلوم البيولوجية بجامعة طنطا عام 2001م، ثم أستاذاً مشاركاً بكلية العلوم جامعة الطائف في سبتمبر 2007م، ثم أستاذاً مساعداً بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ يوليو 2009م، ثم أستاذاً عام 2015م.

شغل الدكتور مجدي محفوظ، من قبل منصب وكيل العلوم لشئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ في مايو 2016م، ثم عميداً لكلية العلوم في سبتمبر 2019، حتى صدر القرار الجمهوري المتقدم بتجديد الثقة فيه عميداً للكلية لفترة ثانية.

أ.د مجدي محفوظ
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