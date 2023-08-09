رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. صور

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وسام المرسي مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، والوفد المرافق لها، لدراسة احتياجات الجامعة من الموارد البشرية لسد العجز الشديد بها لكي تقوم الجامعة بتقديم رسالتها التعليمية بكفاءة وفاعلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وشيرين نصار مدير ادارة تنظيم طرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والادارة بالجامعة.



وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الواضح في هيكلة وتطوير جميع مؤسسات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، محققًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا توفير جميع الاستعدادات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



ومن جانبها، أعربت وسام المرسي مدير عام الادارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، عن بالغ سعادتها بزيارة جامعة كفر الشيخ، مشيرة إلى مكانة الجامعة المتميزة، وما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات، متمنية تحقيق المزيد من تقدم الجامعة ورفعتها، مؤكدة حرص الجهاز نحو تعزيز أطر التعاون وتبادل الرؤى على كافة الأصعدة.

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