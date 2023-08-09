عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وسام المرسي مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، والوفد المرافق لها، لدراسة احتياجات الجامعة من الموارد البشرية لسد العجز الشديد بها لكي تقوم الجامعة بتقديم رسالتها التعليمية بكفاءة وفاعلية.

«شباب كفر الشيخ» تنظم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية بمصيف بلطيم

تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وشيرين نصار مدير ادارة تنظيم طرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والادارة بالجامعة.


وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الواضح في هيكلة وتطوير جميع مؤسسات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، محققًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا توفير جميع الاستعدادات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 

ومن جانبها، أعربت وسام المرسي مدير عام الادارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، عن بالغ سعادتها بزيارة جامعة كفر الشيخ، مشيرة إلى مكانة الجامعة المتميزة، وما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات، متمنية تحقيق المزيد من تقدم الجامعة ورفعتها، مؤكدة حرص الجهاز نحو تعزيز أطر التعاون وتبادل الرؤى على كافة الأصعدة.

IMG-20230809-WA0071
IMG-20230809-WA0071
IMG-20230809-WA0070
IMG-20230809-WA0070
IMG-20230809-WA0069
IMG-20230809-WA0069
الجهاز المركزي الجمهورية الجديدة الدكتور عبد الرازق دسوقي الحمى القلاعية والوادي المتصدع جامعة كفر الشيخ جهاز المركزي للتنظيم رئيس جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة عبد الرازق دسوقي فعاليات المهرجان الرياضي فعاليات المهرجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا بفعل الخوف من أزمة مصرفية

موضوعات متعلقة

تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

الأسبوع الثالث.. نتائج مباريات المجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

«شباب كفر الشيخ» تنظم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية بمصيف بلطيم

مسعفان يعثران على 47 ألف جنيه وهاتف محمول خلال حادث بكفر الشيخ

سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم على فترتين يومياً

ضبط عامل لاتهامه بحيازة 750 جراما من الهيروين والحشيش بكفر الشيخ

طفرة غير مسبوقة.. كوبري الشيخ مبارك شاهد على إنجازات السيسي بكفر الشيخ| صور

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لمصادرة أطقم الصوت والسماعات بـ«التكاتك» في بيلا

ترشيحاتنا

قصة شعر جديدة.. داليا مصطفى تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

ننشر رابط أرقام الجلوس ومقار لجان امتحانات القبول بمدارس المتفوقين STEM

180 يورو.. الجارديان تحذر البريطانيين المسافرين إلى فرنسا من غرامات «الهواء النظيف»

أسعار الذهب والدولار.. عيار 21 مفاجأة الآن|أخبار تهمك

شهب كثيفة وكرات نارية في سماء فلسطين نهاية الأسبوع

أسامة الشاهد: نقص مستلزمات الإنتاج أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الصادرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

للأطفال والكبار.. أفضل حل لتجنب حمو النيل وكيفية علاجه

بعد إعلان نشر مذكراتها.. تعافى جادا زوجة ويل سميث من مرض الثعلبة

لا يشعرون بالغيرة.. أمريكي يعلن ارتباطه عاطفيا بـ السيارات

فيديو

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ