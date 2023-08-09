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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

تحصين المواشي
تحصين المواشي

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، تحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لتحصين 212 ألف رأس ماشية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أنه تم تحصين 190 ألف رأس ماشية من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، بنسبة تحصين 90%، وأنه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجان متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً لاستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن المديرية مستمرة في حملاتها  لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع  بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف بشار، أن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم ، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية ، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي.

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