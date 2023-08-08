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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تنظم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية بمصيف بلطيم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد مصيف بلطيم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتعاون مع مدينة مصيف بلطيم، بدعوة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ دعماً  للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة، المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه في إطار تضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وبدعوة من محافظ كفر الشيخ، تم التنسيق بين المديرية ومصيف بلطيم لإعداد برنامج رياضي متكامل للمهرجان يتضمن لقاءات كرة القدم ولعبة الراكة على البحر وسباق للجري لاختراق الضاحية يبدأ من أمام بوابة مصيف الشباب وينتهي أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطئ النرجس بمشاركة 100 شاب من المصطافين، وإعداد جوائز للفائزين في سباق اختراق الضاحية.

وتشهد الأيام المقبلة فعاليات رياضية متعددة تطلقها مديرية الشباب والرياضة بمدينة بلطيم ضمن خطة النشاط الرياضي تنظمها إدارة التنمية الرياضية وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية وبحضور هيثم عطية رئيس مصيف بلطيم، المهرجان من تنظيم فريق عمل المديرية أسامة زيد، الدكتور محمد محروس والدكتور محمد شاكر بإدارة التنمية الرياضية.

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