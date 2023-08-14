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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متطوعو حياة كريمة يوزعون الماء المثلج على المارة في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، توزيع متطوعي مؤسسة حياة كريمة، قارورات المياه المثلجة على العمال والسائقين والمواطنين، والباعة، نظرا لحرارة الجو في الشوارع وارتفاع الرطوبة، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونائبه سند أبو كيلة، نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة،  وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن اليوم الاثنين، الموافق 14 أغسطس، سيشهد  طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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