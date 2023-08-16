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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ست بـ100 راجل.. حكاية أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ| شاهد

أم حبيبة أول سيدة
أم حبيبة أول سيدة سائق في كفر الشيخ

لم تلفت في بداية تجربتها إلى آراء المحبطين، بل أثبتت بعزيمتها وإصرارها على النجاح، أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في مجال العمل، إنها السيدة «نجلاء»، وشهرتها «أم حبيبة»، أول امرأة تعمل سائقاً في محافظة كفر الشيخ، والتي تمثل نموذجاً يحتذى به للمرأة المصرية التي تكافح لتربية أبنائها بالحلال.

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تقول «أم حبيبة»، عن قصتها وحكايتها مع مهنة «السواقة» لـ «صدى البلد»: «كنت بحب السواقة من زمان، واتعلمتها، وكان الأول عايشة في القاهرة، وكانت المسافة بعيدة بين البيت ومدارس الأولاد، ففكرت إني أوصلهم بالعربية، وبعد كده وصلت معاهم زملاءهم وقلت يعني زيادة دخل لنا وكان الموضوع حلو في القاهرة».

وتابعت: «بعد ما نقلت واستقريت في كفر الشيخ، منذ 2011م، قلت لازم أشتغل شغل حر وميكونش لي مدير وقلت أشتغل في نفس المجال توصيل مشاوير وتعليم سواقة»، مضيفة أنها بدأت بجيراني كانوا بيدعموني ويقولوا لأصحابهم لحد ما بدأت أتعرف وكده وبدأ التواصل عن طريق رقم التليفون وبدأت الفكرة في الانتشار».

أم حبيبة: أسرتي وجيراني خير داعم لي 

أشارت أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ إلى أنها لديها ولد وبنت يفخران بها ويقدمان الدعم والمساندة لها وكذلك أسرتها وجيرانها، لافتة إلى أنها في البداية لم يكن أحد مقتنعاً بالفكرة وكان البعض يُبدي الغرابة من فكرة عمل المرأة كسائق وامتهانها هذه المهنة الشاقة لكن بعد ذلك الكل تفهم مجال شغلي.

متخليش حاجة توقفك.. رسالة مهمة لعظيمات مصر
ووجهت السيدة نجلاء «أم حبيبة» رسالة مهمة من واقع عملها إلى السيدات قائلة: « متخليش حاجة توقفك .. طالما عندك فكرة.. عندك عزيمة .. متخليش حاجة في الدنيا تكسرك .. مهما وقعتي ومهما قابلتك صعوبات في الحياة .. خلي عندك إصرار وعزيمة .. ومهما وصلك أي كلام يضايقك.. اعلي بيه..  إن شاء الله هتنجحي وتحققي كل حاجة».

رابط البث المباشر .. 

https://fb.watch/mrVTOXbDY8/?mibextid=Nif5oz

أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ
أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ
أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ
أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ
أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ
أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ
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