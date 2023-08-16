عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكشف عن أعداد المستفيدين من مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة»، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  قدمت خدمات كثيرة منذ انطلاقها، الأحد 25 يونيو حتى الثلاثاء 15 أغسطس الجاري،  لـ مليون و436 ألفاً و258 متردداً، ما بين قوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

محافظ كفر الشيخ: قرعة علنية لاختيار المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد

استعداداً لأمطار الشتاء.. بدء تطهير بالوعات الصرف الصحي في بيلا بكفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ: كما قدمت مبادرات الصحة العامة الخدمات الطبية لـ 177 ألفاً و251 مواطناً، بالإضافة إلى تحويل 22 ألفاً و 718 مواطناً للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

100 مليون 100 مليون صحة 100 يوم صحة الرئيس عبد الفتاح الخدمات الطبية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المبادرات الرئاسية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

إعلامي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع المهاجم الغيني زينهو جانو

نجم الأهلي السابق يصدم صلاح محسن

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بـ ورش عمل مركز الإبداع والابتكار والموهوبين

محافظ كفر الشيخ: قرعة علنية لاختيار المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد

وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بدرجات قبول الثانوي العام.. اعرف التفاصيل

استعداداً لأمطار الشتاء.. بدء تطهير بالوعات الصرف الصحي في بيلا بكفر الشيخ

ننشر نتائج دوري خماسي كرة القدم للأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

ست بـ100 راجل.. حكاية أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ| شاهد

تخلّص من شقيقه التوأم بعد أن طعنه بدم بارد | السبب صادم

ترشيحاتنا

بعد شائعات إنهاء حياتها.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها مجددا

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية

الأمم المتحدة: أزمة النيجر فاقمت انعدام الأمن الغذائي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

ثروت الخرباوي: الإخوان خططوا لدخول قوات حفظ السلام إلى اعتصام رابعة

"الفلاحين" تشكر الرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ