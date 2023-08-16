محافظ كفر الشيخ يكشف عن أعداد المستفيدين من مبادرة 100 يوم صحة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة»، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قدمت خدمات كثيرة منذ انطلاقها، الأحد 25 يونيو حتى الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، لـ مليون و436 ألفاً و258 متردداً، ما بين قوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: كما قدمت مبادرات الصحة العامة الخدمات الطبية لـ 177 ألفاً و251 مواطناً، بالإضافة إلى تحويل 22 ألفاً و 718 مواطناً للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.