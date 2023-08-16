محافظ كفر الشيخ: قرعة علنية لاختيار المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إجراء قرعة علنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات "الوادي الجديد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية".

وأوضح أنه سيتم اختيار 100 متقدم من محافظة كفر الشيخ كدفعة أولى، بواقع 10 مستفيدين من كل مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ العشرة، إضافة ل 50 أخرين احتياطي، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، متمنياً التوفيق للمتقدمين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحديد أيام إجراء القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من بين المتقدمين سابقا، بدءا من الغد الخميس، الموافق 17 أغسطس، لمركزي كفر الشيخ وبيلا، ويوم الإثنين، الموافق 21 أغسطس لمركزي دسوق والحامول، ويوم الثلاثاء، الموافق 22 أغسطس لمركزي فوه والرياض، ويوم الأربعاء، الموافق 23 أغسطس الجاري، لمركزي مطوبس وسيدي سالم، يوم الخميس، الموافق 24 أغسطس، لمركزي قلين وبلطيم، وسيتم اختيار الدفعات القادمة بالقرعة العلنية لاحقا وسيتم الإعلان عن ذلك.