وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

افتتح محمد عبد الله، وكيل الوزارة، والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، بقاعة الفندق التعليمي بكفر الشيخ، ضمن خطة توجيه عام التربية الاجتماعية للعام الدراسي 2022-2023.



جاء ذلك لتفعيل العمل الاجتماعي بالإدارات التعليمية والمدارس وشحذاً للهمم ومضاعفة الجهود للعمل الجاد والمثمر، وبغرض التنمية المهنية المستدامة للإخصائيين الاجتماعيين والموجهين، وبث روح المنافسة الهادفة لتطوير العمل المهني، وإثابة المجدين وتكريمهم والإشادة بهم لصالح أبنائنا الطلاب.



وجرى عرض أعمال الطلاب، والإخصائيين الاجتماعيين، ورواد الفصول، والرواد العموم الفائزون بالمركز الأول على مستوى المديرية، والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وأشرف على تنفيذ المعرض أسرة توجيه عام التربية الاجتماعية، محمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وعزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، وحمودة يونس موجه عام الاتحادات الطلابية، ومسئولي اتحاد الطلاب، السيد ياسين، محمد خالد، فتحية محروس، محمد زكي رئيس مكتب الخدمة، وأعضاء المكتب الدكتور نور السنباري، وأسامة السعيد، زينب ندا.