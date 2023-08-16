عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: انتهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

صدى البلد

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم "الأربعاء"، انتهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2022 / 2023)، التي تنطلق السبت المقبل، وتنتهي الثلاثاء (29 أغسطس).

ووجه المحافظ باستمرار تعقيم اللجان وتطهيرها، وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير كل سبل الهدوء والأمن للطلاب، ومتابعة الامتحانات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، مؤكدا منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء مع الطلاب أو المراقبين.

كما أكد المحافظ أنه وجه بتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب، وإنهاء الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية اللجان، وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 2695 طالبا وطالبة، بـ 12 إدارة تعليمية، يؤدون الامتحانات في 12 لجنة بالإدارات التعليمية الـ 12.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة، لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف الجهود التي تسهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأضاف أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية، والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، وذلك بناء على توجيهات المحافظ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

سيارات SUV صينية 2023 تحت 800 ألف جنيه.. صور

انتهاء مهلة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 غدا.. والنتيجة من هنا

الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

موقف محمد شريف من المشاركة أمام الأهلي بالدوري السعودي

الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

لم ينجُ أحد.. الكشف عن مأساة في الجيش الأوكراني بسبب معارك باخموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

فيديو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ