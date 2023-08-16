محافظ كفر الشيخ: انتهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم "الأربعاء"، انتهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2022 / 2023)، التي تنطلق السبت المقبل، وتنتهي الثلاثاء (29 أغسطس).

ووجه المحافظ باستمرار تعقيم اللجان وتطهيرها، وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير كل سبل الهدوء والأمن للطلاب، ومتابعة الامتحانات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، مؤكدا منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء مع الطلاب أو المراقبين.

كما أكد المحافظ أنه وجه بتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب، وإنهاء الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية اللجان، وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 2695 طالبا وطالبة، بـ 12 إدارة تعليمية، يؤدون الامتحانات في 12 لجنة بالإدارات التعليمية الـ 12.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة، لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف الجهود التي تسهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأضاف أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية، والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، وذلك بناء على توجيهات المحافظ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.